Esplosione Roma una decina di feriti

Una violenta esplosione ha scosso Roma, nel quartiere Prenestino-Centocelle, lasciando una decina di feriti tra cui un vigile del fuoco e un operatore del 118. L’incidente, avvenuto durante il rifornimento di una cisterna di GPL, ha causato danni estesi: pezzi della struttura sono stati trovati a 300 metri di distanza. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica emergenza, per garantire che situazioni simili non si ripetano.

9.33 Sono una decina le persone rimaste ferite nell'esplosione di una cisterna di Gpl a un distributore di carburante a Roma, in zona Prenestino-Centocelle. In ospedale un Vigile del fuoco e un operatore del 118. Otto agenti di Polizia sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. L'esplosione durante operazioni di rifornimento: pezzi della struttura investita dalla deflagrazione sono stati trovati a 300 metri di distanza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Boato a Roma, esplosione in un distributore: diversi feriti tra i soccorritori - (askanews) – Un fortissimo boato ha scosso questa mattina Roma: ad esplodere, pochi minuti dopo le ore 8, una cisterna presso un distributore AGIP in Via dei Gordiani, quartiere di Centoc ... Riporta askanews.it

Esplosione a Roma, feriti un vigile del fuoco e alcuni operatori del 118. Danneggiati alcuni palazzi della zona - Incidente e paura a Roma, con un boato che è stato avvertito in gran parte della città e ci sono diversi feriti. Come scrive leggo.it