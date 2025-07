Kolo Muani Juventus quel club rischia di complicare i piani dei bianconeri | il PSG potrebbe accettare quell’offerta! Le novità

Il mercato juventino si infiamma con la suggestiva pista Kolo Muani: il centravanti francese potrebbe presto diventare un ostacolo inaspettato per i piani dei bianconeri. Con il PSG disposto a valutare un'offerta, la situazione si complica e apre scenari imprevedibili. Resta da capire se la Juventus potrà sfruttare questa opportunità o se il sogno di rafforzare l’attacco dovrà attendere ancora. Le novità sono all’orizzonte, e i prossimi giorni saranno decisivi.

sul centravanti francese. Il mercato Juventus  continua a monitorare con attenzione la situazione di Randal Kolo Muani, ma la sua cessione dal Parigi Saint-Germain  non è ancora una certezza. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i contatti tra la Juve  e il PSG  sono avviati da tempo per parlare del riscatto dell’attaccante francese, ma la situazione potrebbe complicarsi a causa dell’inserimento del Chelsea  nelle trattative. Il PSG e la trattativa per Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, quel club rischia di complicare i piani dei bianconeri: il PSG potrebbe accettare quell’offerta! Le novitĂ

In questa notizia si parla di: muani - kolo - juventus - club

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Arrivato a gennaio come rinforzo principe della sessione invernale, il futuro di Kolo Muani ora appare incerto! Il francese non rientra nei piani del Paris Saint-Germain e andrĂ via dal club all'ombra della Tour Eiffel. la Juventus spinge per una riconferma, ma l'ot Vai su Facebook

Ora è ufficiale, oltre a Kolo Muani, che aveva già comunicato la sua presenza al Mondiale per Club, anche Francisco Conceição partirà per l’America con la Juventus. Ad annunciarlo è il club sui propri canali: rinnovato oltre il 30 giugno dunque il prestito del p Vai su X

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Ipotesi Osimhen da non scartare, il Marsiglia avvia i contatti per Weah....; Juve, rivoluzione offensiva: David c’è, Sancho quasi, grana Vlahovic; Jonathan David alla Juventus: cosa succede con Kolo Muani e Vlahovic, come cambia l'attacco bianconero.

Gazzetta - Juventus al bivio: su Kolo Muani c'è anche il Chelsea, Comolli spinge per Osimhen - Il primo colpo della Juventus versione 2025/26 sarà ovviamente Jonathan David, atteso oggi in Italia per quello che è destinato a diventare il suo primo giorno da calciatore bianconero. Secondo ilbianconero.com

Juventus, il piano per tenere Kolo Muani - I bianconeri studiano la strategia per confermare l’attaccante francese: primi contatti con il Psg ... Riporta calciomercato.com