L' amore è finito da tempo ma lui resta a casa mia perché non lavora e soffre di alcolismo e nessuno si può occupare di lui Aggressivo e manesco mi sta distruggendo giorno dopo giorno Risponde Elena Di Cioccio

In questa nuova puntata di "Segreti", Elena Di Cioccio affronta un tema delicato e doloroso: come l'amore finito, l'alcolismo e la violenza minacciano la libertà individuale. Rispondendo alle vostre lettere anonime, ci immergiamo in storie di sofferenza nascosta, dove il dolore diventa una prigionia quotidiana. È un viaggio nel cuore di situazioni che richiedono coraggio e consapevolezza. Continua a leggere per scoprire come affrontare queste sfide.

«L'amore è finito da tempo, ma lui resta a casa mia perché non lavora e soffre di alcolismo e nessuno si può occupare di lui. Aggressivo e manesco, mi sta distruggendo giorno dopo giorno». Risponde Elena Di Cioccio

