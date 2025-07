Raffica di furti in Brianza arrestata la coppia di ladri | sono padre e figlio

Una serie di furti inquietante scuote la Brianza: padre e figlio, noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dopo un’intensa operazione dei Carabinieri di Seregno. La coppia, ritenuta responsabile di numerosi colpi nella zona, ora si trova dietro le sbarre, segnando un’importante svolta nella lotta alla criminalità locale. Con questa azione, le autorità riaffermano il loro impegno per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini della regione.

Monza e Brianza, 4 luglio 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato due soggetti di nazionalità italiana, un 49enne di Giussano e un 33enne di Besana Brianza, rispettivamente padre e figlio, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo per il reato di furto aggravato in concorso di persona. Le indagini. Le indagini condotte dai militari della Sezione Operativa di Seregno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno portato all'acquisizione di significative fonti di prova sulla base di cui è stato possibile ricostruire tre distinti episodi delittuosi che si sono verificati nella provincia brianzola nello scorso mese di marzo, così raccogliendo a carico degli indagati gravi e concordanti indizi di colpevolezza.

