È Matteo la nuova stella di casa Bocelli Ma la passione per la musica è di tutta la famiglia

nuova strada di vita, portando avanti la tradizione familiare con passione e talento. Matteo, in particolare, si sta affermando come la nuova stella di casa Bocelli, incarnando lo spirito artistico che unisce generazioni. Da generazioni, la musica è il filo invisibile che lega tutta la famiglia, creando un’eredità preziosa da tramandare. E ora, il suo entusiasmo promette di scrivere un capitolo ancora più brillante nel cuore della scena musicale italiana.

Musica, musica e ancora musica. C'è un filo che unisce tutti i componenti della famiglia di Andrea Bocelli. Ed è proprio l'amore per le note e il canto. Un amore che ha conquistato non solo il famoso tenore, ma anche i suoi figli. Amos, Matteo e Virginia, infatti, condividono con il famoso papà quel legame profondo con l'arte che ha portato Andrea Bocelli sull'Olimpo delle celebrità . Dei suoi tre figli, c'è chi ha deciso di fare della musica la sua professione, come il secondogenito Matteo, classe 1997, che a settembre uscirà con il nuovo album Falling in Love. Prima di lui, anche il primogenito Amos, nato nel 1995, ha studiato al conservatorio dando prova delle sue doti artistiche.

