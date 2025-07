Borsa | in Europa avvio in calo Parigi -0,5%

Le borse europee aprono in calo, cancellando i guadagni dell’intera settimana a causa della crescente tensione sui dazi americani. Trump ha annunciato l’invio delle lettere ai partner commerciali, alimentando l’incertezza e le preoccupazioni di un possibile escalation. Parigi cede lo 0,53%, Londra lo 0,32%, Francoforte lo 0,42% e Madrid lo 0,5%. Sui listini pesano anche le conseguenze delle dichiarazioni cinesi su alcuni produttori di bevande, suggerendo uno scenario di mercato sempre più complesso e imprevedibile.

Borse europee in calo dopo l’annuncio dei dazi Trump del 50% sull’UE, con Milano a -3,23%, Francoforte a -2,33%, Parigi a -2,77% e Londra a -1,29% - Le borse europee registrano un netto calo a seguito dell'annuncio dei dazi del 50% da parte di Trump sull'Unione Europea, che entreranno in vigore il 1° giugno.

