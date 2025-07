Roma Esplosione al Prenestino Sale il numero dei feriti

Una potente esplosione ha scosso questa mattina il quartiere Prenestino di Roma, provocando numerosi feriti e un forte stato di shock tra i residenti. Alle 8:20, un boato assordante ha fatto tremare le strade di via dei Gordiani 32, a causa del distacco di una pompa da una cisterna di benzina. La cittĂ si mobilita ora per assistere le vittime e fare luce sulle cause di questa tragica esplosione.

Questa mattina, alle 8:20, un fortissimo boato ha scosso numerosi quartieri di Roma. L’origine del rumore è stata un grave incidente avvenuto presso un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino. Cosa è successo Secondo le prime informazioni fornite dai Vigili del Fuoco, l’incidente è stato causato dal distacco di una pompa da una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione del carburante. Subito dopo, si è sviluppato un incendio presso il distributore, che funziona anche come deposito di GPL, con una grossa colonna di fumo denso visibile da gran parte della cittĂ . 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - prenestino - esplosione - sale

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Prenestino, l'esplosione choc: Sembrava la bomba atomica. Il video impressionante; Roma, incendio ed esplosione in zona Centocelle: «A fuoco una pompa di benzina»; Roma, paurosa esplosione al benzinaio in via dei Gordiani: il boato poi la colonna di fumo nero.

Roma, esplosione distributore di benzina Prenestino: almeno 10 feriti (fra cui 8 poliziotti). Il boato avvertito in tutta la Capitale - Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con una colonna nera di fumo visibile da chilometri di distanza. ilmessaggero.it scrive

Esplode distributore a Roma, feriti vigile fuoco e operatori 118: «Sembrava una bomba, ho sentito boato fortissimo» - «Mi sono svegliato di soprassalto, ho sentito un’esplosione fortissima, sembrava una bomba». Come scrive msn.com