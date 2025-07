Campodonico e i segreti della ginnastica italiana | Organizzazione e lavoro I risultati ci danno ragione

Marco Campodonico, allenatore della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, svela i segreti di un’organizzazione impeccabile e di un lavoro certosino che portano risultati straordinari. La sua esperienza e passione sono la chiave di successi crescenti, dimostrando che dietro ogni medaglia c’è dedizione e strategia. Scopri come il metodo italiano continua a brillare nel panorama internazionale e cosa rende questa squadra unica al mondo.

Marco Campodonico, allenatore della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, è stato ospite dell'ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: " Viviamo sempre in maniera emozionale, anche se cerchiamo di non trasmetterlo alle ginnaste perché devono mantenere una loro tranquillità. Se noi diamo loro tranquillità, allora c'è un ritorno. Se sai di avere fatto una preparazione di un certo tipo, aver lavorato in un certo modo e non ci sono problemi fisici, allora tutto quello che puoi fare è confortarle e aspettare che facciano la loro prestazione, aspettando che venga fuori il risultato più o meno buono ".