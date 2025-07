Inter Ederson in cima alla lista! Due più abbordabili nel mirino – TS

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo centrocampo, valutando con attenzione le possibili partenze e i nuovi acquisti. Con Calhanoglu sempre più in bilico, la dirigenza nerazzurra punta a rinforzare la rosa con nomi di spicco come Ederson dell’Atalanta, pronto a portare freschezza e qualità . La sfida è alta, ma l’obiettivo è chiaro: rafforzare la squadra per mantenere alta la competitività in vista della prossima stagione. Un investimento che potrebbe segnare il futuro dei nerazzurri.

L’Inter sta valutando il futuro del centrocampo, soprattutto in caso di addio di Hakan Calhanoglu, la cui permanenza è sempre meno certa, spiega Tuttosport. NOMI – Oltre al turco, potrebbero salutare anche Asllani e, forse, Frattesi. Pur confidando nella crescita di Luka Sucic, la dirigenza è alla ricerca di un potenziale sostituto. Diversi i nomi sul tavolo: Ederson dell’Atalanta è il preferito, ma i bergamaschi chiedono circa 60 milioni e non vogliono cederlo. Non costano molto meno Stiller (Stoccarda) e Richard Ríos (Palmeiras, valutato almeno 30 milioni). Altre opzioni monitorate sono Frendrup del Genoa e Mandela  Keita del Parma, entrambi stimati da Chivu, ma con costi comunque elevati. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, Ederson in cima alla lista! Due più abbordabili nel mirino – TS

