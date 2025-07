Biloslavo e Micalessin | Tutto comincia a casa di Almerigo Quando un sogno ti brucia dentro non finisce mai

Tutto comincia a casa di Almerigo, tra sogni e passione, quando un’idea diventa realtà: l’Albatross Press Agency. Ricordi vivi di amici che hanno trasformato il desiderio di raccontare il mondo in un’avventura concreta. Un sogno bruciato nel cuore, che ancora oggi pulsa tra le pagine di un’impresa nata dall’entusiasmo giovanile. Vi invitiamo a scoprire come tutto sia iniziato, perché ogni grande storia ha un’origine speciale...

“Si è tutto vero, andò proprio così. Eravamo a casa di Almerigo, in via Rossetti a Trieste, e io sfogliavo il dizionario cominciando dalla lettera A per cercare un nome adatto all’impresa. Quella scena del film è fedelissima”. Gian Micalessin sorride ricordando insieme a Fausto Biloslavo la genesi di Albatross Press Agency, il sogno di tre giovani scapestrati triestini, giornalisti e amici fraterni, che si fa realtà. Andare in giro per il mondo a filmare, documentare le guerre dimenticate all’ombra della Cortina di ferro. Liberi, senza padroni. “Oggi si chiamano giornalisti indipendenti ma freelance vuol dire libero, contratto libero, come l’Albatross”, dice Biloslavo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it