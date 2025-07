Mbangula via dalla Juve? C’è un nuovo club in pole position dopo la fumata nera con il Nottingham Forest | le ultimissime

Il futuro di Samuel Mbangula si fa sempre più incerto dopo la fumata nera con il Nottingham Forest. Mentre la Juventus sperava di finalizzare la doppia operazione con Weah, nuove pretendenti emergono all’orizzonte. Quale sarà la prossima tappa per il talentuoso belga? Restate con noi: le ultime novità sul mercato bianconero sono ancora da scoprire.

sul futuro del belga. Samuel Mbangula è al centro di nuove trattative di mercato, dopo che l’affare con il Nottingham Forest è svanito. Il calciomercato Juve aveva sperato in una doppia operazione con il trasferimento di Timothy Weah al club inglese, ma la trattativa non è andata a buon fine. Tuttavia, secondo Tuttosport, Mbangula ha ricevuto nuove offerte e ora è il Fulham a essere in pole per il suo trasferimento. La fumata nera con il Nottingham Forest. La possibilità che Mbangula si trasferisse al Nottingham Forest si è ormai conclusa, creando una temporanea impasse nel futuro del giovane esterno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula via dalla Juve? C’è un nuovo club in pole position dopo la fumata nera con il Nottingham Forest: le ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - club - pole - position

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

Napoli in pole position per Sancho ma… La dirigenza della Juve è convinta di questo Vai su Facebook

? La #Juventus sarebbe in pole position per #Gyökeres. I bianconeri avrebbero già avviato i contatti e presentato un’offerta da 70M€, mentre lo #SportingLisbona continua a chiederne 80 per lasciar partire il suo bomber. Il centravanti svedese ha espresso Vai su X

Psg in pole, quarta l'Inter, nona la Juventus: la griglia dei favoriti al Mondiale per Club secondo Opta; Gazzetta - Allenatore Juventus per la prossima stagione: Conte in pole position; Fagioli Juve ai titoli di coda: due club europei in pole.

Weah Marsiglia a passo spedito: i francesi hanno superato i club di Premier, cosa succede ora. Le ultime sull’americano - Tutte le ultime sull’esterno americano Timothy Weah, esterno del Juventus, è tornato al centro del ... Come scrive juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve ai titoli di coda: il club glielo ha già comunicato! C’è già un nome in pole position per sostituirlo - C’è già un nome in pole position per sostituire il centrocampista brasiliano. Riporta juventusnews24.com