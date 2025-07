Un pensiero per Fiorella Fabiola l’ottava edizione l’8 luglio a Palazzo Serra di Cassano

Un pensiero per Fiorella Fabiola segna l’ottava edizione di un importante convegno a Napoli, dedicato alla sensibilizzazione sulla depressione. L’evento, organizzato presso il raffinato Palazzo Serra di Cassano e ideato dalla giornalista Magda Mancuso, riunisce professionisti e appassionati per condividere conoscenze e storie di speranza. Un appuntamento imperdibile per chi desidera approfondire il tema della salute mentale e contribuire a rompere i muri del silenzio.

NAPOLI – Si terrà martedì 8 luglio 2025, alle ore 16 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano, l’ottava edizione del convegno di sensibilizzazione sulla depressione “Un pensiero per Fiorella Fabiola”, ideato e diretto dalla giornalista e conduttrice Magda Mancuso (nella foto). L’iniziativa è supportata da professionisti specializzati nel settore “Salute”. Obiettivo del convegno è diffondere in merito alla depressione una giusta ed efficace informazione, derivante dal dialogo costruttivo tra addetti al settore e comunicatori, e arginare l’indifferenza, sollecitando la società ad essere parte attiva nel coinvolgimento dei soggetti colpiti, che tendono a chiudersi sempre di più in se stessi, fino a rifiutare la vita stessa. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Un pensiero per Fiorella Fabiola l’ottava edizione l’8 luglio a Palazzo Serra di Cassano

