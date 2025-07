Calciomercato Serie A Lecce e Parma in contatto A Di Francesco piace Mihaila per l’attacco si tratta con i crociati

Il calciomercato in Serie A si infiamma: Lecce e Parma sono in contatto, con il tecnico Di Francesco che punta forte su Mihaila per rinforzare l’attacco. Il sogno del Lecce di aggiungere talento alla rosa si scontra con le trattative in corso con i crociati. Riusciranno i giallorossi a convincere il Parma? Scopriamo gli sviluppi di questa sfida di mercato!

Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo, e tra i profili seguiti spunta un nome nuovo: quello di Valentin Mihaila. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club salentino avrebbe avviato i contatti.

