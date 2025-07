Napoli-Beukema si accelera | pressing del giocatore Bologna ora tratta seriamente

Il calciomercato si infiamma a Napoli: Beukema, al centro delle attenzioni, accelera le trattative mentre Bologna si mostra più seria che mai. Il difensore olandese, affascinato dal progetto azzurro, potrebbe presto vestire la maglia partenopea. La corsa per il talento si fa serrata, e i tifosi sognano già in grande. La strategia del club napoletano sembra aver decisamente preso il volo, lasciando tutti con il fiato sospeso su questa intricata operazione di mercato.

Sam Beukema vede il Napoli sempre più vicino. Il difensore olandese, fortemente attratto dal progetto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Beukema, si accelera: pressing del giocatore, Bologna ora tratta seriamente

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - accelera - pressing

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Pressing totale del #Napoli per #Beukema! Dopo l’incontro con il ds Manna, il padre del difensore ha chiesto ufficialmente la cessione al #Bologna: il giocatore vuole solo gli azzurri e aspetta il “treno” partenopeo. Ora la palla passa al club emiliano! #calcio Vai su Facebook

Napoli, pressing costante per Beukema; Calciomercato live: Ricci, oggi la firma col Milan. L'Inter accelera per Leoni del Parma. Le trattative in tempo reale; Il Napoli alza il pressing: Ndoye a Conte per il ritiro.

Napoli, pressing su Beukema: si tratta con il Bologna - Il Napoli spinge per Sam Beukema: accordo con l'agente, ma il Bologna chiede 35 milioni e rifiuta la contropartita tecnica Zanoli. europacalcio.it scrive

Pressing su Beukema, il Napoli va ’all in’ . Ballano dieci milioni di euro per il passaggio - L’olandese ha manifestato la voglia di andare da Conte, ma si tratta a livello economico. Da msn.com