Inzaghi per stupire | Simone e l' Al Hilal col Fluminense hanno nel mirino un' altra impresa

Inzaghi si prepara a stupire, con Simone e l’Al Hilal pronti a sfidare il Fluminense in un’altra avventura emozionante. Il tecnico italiano punta forte sui talenti brasiliani Marcos Leonardo e Malcom, mentre i carioca di Renato sognano il bomber Cano. Una sfida ricca di suspence e colpi di scena, dove ogni scelta potrà decidere il destino di questa appassionante corsa alle vittorie.

Il tecnico italiano punta in attacco sui brasiliani Marcos Leonardo e Malcom. I carioca di Renato sul bomber Cano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inzaghi per stupire: Simone e l'Al Hilal col Fluminense hanno nel mirino un'altra impresa

In questa notizia si parla di: inzaghi - stupire - simone - hilal

L’esperienza romanista di Angeliño sembra essere volta al termine dopo una stagione e mezza. L’esterno spagnolo lascerà la Roma per volare in Arabia Saudita e diventare un nuovo calciatore dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Trovato l’accordo con lo spa Vai su Facebook

Inzaghi per stupire: Simone e l'Al Hilal col Fluminense hanno nel mirino un'altra impresa; Mondiale per Club, l'Al-Hilal di Inzaghi elimina il Manchester City: le FOTO; Al Hilal, che impresa: Inzaghi elimina il Manchester City dal Mondiale per club.

Inzaghi: “Quante sciocchezze, la verità su tempi Simone-Al Hilal. Tra 2 anni torna in Europa” - Le parole del fratello Filippo sull'addio dell'ex allenatore dell'Inter ai nerazzurri e le tempistiche della separazione ... Come scrive fcinter1908.it

Mondiale per club: sorpresa Al Hilal, Psg-Bayern big match dei quarti - Cominceranno le due squadre sorpresa degli ottavi, Fluminense e Al Hilal che hanno eliminato rispettivamente Inter e Manchester City facendo ... Scrive ansa.it