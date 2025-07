Blu Basket Bergamo inizia la costruzione della squadra | si pianifica il roster

Preparazione in pieno svolgimento per la Blu Basket Bergamo, che si sta delineando come protagonista della prossima stagione 2025/26. Con quattro acquisti già annunciati e altri in arrivo, il team lavora intensamente alla costruzione di un roster competitivo, puntando a conquistare i cuori dei tifosi tra Bergamasca e Brianza. La strategia di piazzamento e sviluppo sarà fondamentale: scopriamo insieme come si stanno preparando per questa entusiasmante sfida.

Quattro acquisti già annunciati, altri in via di definizione. Dopo essere stata presentata ufficialmente, la Blu Basket Bergamo prosegue nel suo lavoro di pianificazione in vista della stagione 202526, la quale vedrà la squadra stanziare tra la Bergamasca e la Brianza, con una forte preponderanza per quest’ultima, che sarà sede degli allenamenti (Carugate) e della stragrande maggioranza delle partite (l’Opiquad Arena di Monza), con qualche sporadica apparizione prevista alla ChorusLife Arena. Sono già quattro i giocatori annunciati, tutti nel reparto degli esterni: il primo è stato Stefano Bossi, 31 anni, presentato ufficialmente anche in conferenza stampa lo scorso 23 giugno a fianco delle alte sfere societarie, uomo d’esperienza che sarà tra i giocatori chiave della squadra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Blu Basket Bergamo, inizia la costruzione della squadra: si pianifica il roster

