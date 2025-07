Palmeiras-Chelsea il pronostico del Mondiale per Club | dalla combo al multigol

Il calcio mondiale si appresta a vivere un emozionante weekend di quarti di finale, con Palmeiras e Chelsea pronti a sfidarsi al Lincoln Financial Field. La posta in gioco è altissima, e le scommesse si moltiplicano: dalla combo alla multigol, ogni pronostico promette grandi emozioni. Scopriamo insieme le strategie più interessanti per puntare su questo incontro che potrebbe riscrivere il destino del torneo e regalare sorprese incredibili agli appassionati di calcio.

Sarà l’incontro tra Fluminense ed Al Hilal ad inaugurare i quarti di finale del Mondiale per Club, che stabiliranno quali saranno le quattro squadre ad accedere alle semifinali. Posta in palio dunque molto alta, con un’altra squadra brasiliana che ha si giocherà l’accesso al penultimo passo prima della finale. Nella notte infatti, alle ore 3, scenderanno in campo Palmeiras e Chelsea, che si affronteranno nella cornice del Lincoln Financial Field di Philadelphia. La formazione allenata da Ferreira arriva a questo appuntamento dopo un ottimo percorso nella competizione, dove è riuscita a conquistare il primo posto nel gruppo A, lasciandosi alle spalle l’Inter Miami di Lionel Messi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Palmeiras-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: dalla combo al multigol

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

