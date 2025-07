Nuoto Eurojrs a Samorin | oro e record europeo nella 4×200 stile libero femminile per l’Italia

Una giornata indimenticabile per il nuoto italiano ai Campionati Europei juniores di Samorin: l’Italia conquista oro e record europeo nella 4×200 stile libero femminile con un tempo di 7’56”06, dimostrando tutto il talento e la determinazione dei nostri giovani atleti. La passione e il sacrificio portano risultati straordinari, racchiudendo il futuro brillante della nostra nazionale. Questo rappresenta soltanto l’inizio di un percorso ricco di successi e emozioni.

Super Italia nella 4×200 stile libero femminile che si prende oro e record europeo juniores in 7'56?06 agli Europei di nuoto di categoria a Samorin, in Slovacchia. Terza giornata di gare per la nazionale juniores di nuoto a Samorin, in Slovacchia per gli europei di categoria. Sei giorni di gare fino a domenica per i 38 convocati, 22 femmine e 16 maschi, che sono guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli e il suo staff.