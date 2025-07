Esplosione a Roma in un deposito di gas e carburante boato sentito in tutta la città | otto poliziotti e un vigile del fuoco feriti

Una potente esplosione ha scuotuto Roma questa mattina, alle 8:18, in un deposito di gas e carburante, provocando un boato avvertito in tutta la città. L’incidente ha causato ferite a otto poliziotti e a un vigile del fuoco, mentre i danni ai palazzi circostanti mettono in allarme l’intera comunità. La capitale si risveglia sotto shock, con la speranza di una pronta ricostruzione e sicurezza.

Lo scoppio, alle 8 e 18, sentito distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Danni ai palazzi circostanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Esplosione a Roma in un deposito di gas e carburante, boato sentito in tutta la città: otto poliziotti e un vigile del fuoco feriti

