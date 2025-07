Gigantesca esplosione in un deposito di benzina a Roma Diversi feriti tra i soccorritori

Un violento boato e una colonna di fumo scuro hanno sconvolto Roma venerdì mattina, quando un’esplosione nel deposito di benzina in via dei Gordiani ha dato il via a un vasto incendio. L’intera città si è fermata ad assistere a questa drammatica scena, mentre vigili del fuoco e soccorritori operavano per contenere il disastro e mettere in salvo le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire, ma i rischi sono stati enormi.

Sono più o meno le 8 di venerdì 4 luglio quando una striscia di fumo scuro inizia a salire verso il cielo il cielo di Roma, visibile da tutta la parte est della capitale. Alle 8,20 circa un boato si è udito in quasi tutta la città. Poi fiamme, lapilli, una nube nera. Un distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani, in zona villa De Sanctis, è esploso dando vita a un grosso incendio. Sul posto vigili del fuoco, volontari della protezione civile, la polizia di Stato, i carabinieri e gli agenti del gruppo Prenestino della polizia locale stanno cercando di tenere sotto controllo la situazione.

