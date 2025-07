Ascolti tv del 3 luglio Don Matteo si scontra con Temptation Island

Giovedì 3 luglio, il duello tra lo storico Don Matteo e il ritorno di Temptation Island ha catturato l’attenzione del pubblico, sfidando le tradizioni estive delle reti principali. Mentre la fiction con Raoul Bova continua a conquistare ascolti fedelissimi, il reality di Canale 5 si presenta come un fresh appuntamento stagionale. Un confronto tra due universi televisivi che promette scintille e curiosità, rendendo questa serata una delle più interessanti della stagione estiva.

Giovedì 3 luglio è iniziata la nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5, e si è scontrata con Don Matteo 13 in replica su Rai 1. Un esordio difficile, considerando che la fiction con Raoul Bova e Nino Frassica è sempre sul podio degli ascolti tv, anche se non è in prima visione. Dopo il gran finale dell’ Isola dei Famosi 2025, Canale 5 ha trasmesso un altro grande classico dei palinsesti estivi, Temptation Island, condotto sempre da Filippo Bisciglia. Lo scorso anno aveva persino messo in difficoltà Alberto Angela. Intanto su Rai 1 nella puntata di Don Matteo 13, la relazione tra Marco e Anna non è più un segreto, ma la differenza d’età comincia a pesare. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 3 luglio, Don Matteo si scontra con Temptation Island

In questa notizia si parla di: temptation - island - ascolti - luglio

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Ascolti tv ieri sera 3 luglio 2025, Temptation Island 2025 debutta su Canale 5, subito un falò di confronto: i dati Auditel Vai su X

Torna Temptation Island in prima serata! Sette le coppie che dovranno mettere alla prova il loro amore nella nuova location calabrese ?. Quali saranno le sorprese che attenderanno gli spettatori? Non perdere la puntata su Canale 5 HD in p Vai su Facebook

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: L'Isola dei famosi al 18,4%, Chi l'ha Visto garanzia, Amadeus chiude i; Ascolti tv mercoledì 2 luglio: chi ha vinto tra l’Isola dei famosi 2025 e L’amore a domicilio; Ascolti tv dati Auditel giovedì 18 luglio, Temptation Island contro Noos di Alberto Angela e In Onda.

Ascolti tv giovedì 3 luglio: Temptation Island, Don Matteo, Potere assoluto - Ascolti tv 3 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Riporta tpi.it

Temptation Island 2025 prima puntata: cosa è successo ieri 3 luglio - La prima puntata di Temptation Island 2025 è andata in onda ieri sera, giovedì 3 luglio, su Canale 5 e ha già catturato l'attenzione di milioni di ... Lo riporta lifestyleblog.it