Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 09 | 40

Benvenuti alla nostra aggiornata news sulla viabilità di Roma e Lazio del 4 luglio 2025 alle ore 09:40. Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio, vi fornisce le ultime notizie sul traffico: incidenti e code si registrano sul Raccordo Anulare, tra Roma Fiumicino e la Colombo, e su diverse arterie come la Casilina, l’Appia, e la tangenziale est. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in esterna un incidente provoca code tra la Roma Fiumicino e la Colombo mentre in interna consuete code tra Casilina Appia sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e tangenziale est sul Centro eco delle entrata anche sulla roma-fiumicino all'altezza di via della Magliana ci spostiamo sulla Flaminia Dove troviamo cose dalla raccordo a via dei Due Ponti e traffico intenso Anche sulla Salaria con coda raccordo e Villa Spada tutto verso il centro Infine per il trasporto pubblico informiamo che a Roma sulla linea C della metro è chiusa la stazione Teano per motivi precauzionali e rallentata la linea B della metropolitana servizio modificato anche sulla termini-centocelle con la circolazione Attiva solo nella tratta Centocelle Ponte Casilino In entrambe le direzioni per la stazione Roma Termini consigliamo di utilizzare la linea 105 Per il momento tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'ascolto e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

