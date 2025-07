La relazione era in crisi da mesi | album flop vite lontane post criptici A tenerli uniti come famiglia ci sarà Daisy la loro bambina di 5 anni

Dopo mesi di indizi, sospetti e tentativi di restare uniti per il bene della loro piccola Daisy, Katy Perry e Orlando Bloom hanno finalmente ufficializzato la fine della loro storia d’amore. Una decisione maturata nel tempo, segnata da segnali criptici e momenti difficili, ma sempre centrata sulla priorità della loro bambina. Ora, con trasparenza e rispetto, affrontano questa nuova fase, dimostrando che anche le separazioni più complicate possono essere gestite con maturità e amore per la famiglia.

N on servivano più segnali social, assenze a eventi mondani o lacrime on stage. Ora è ufficiale: Katy Perry e Orlando Bloom si sono lasciati. Dopo giorni di speculazioni, i rappresentanti dei due hanno confermato la notizia con una dichiarazione congiunta al Daily Mail e a People: «Orlando e Katy hanno trasformato la loro relazione negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità. Continueranno a farsi vedere insieme come famiglia, poiché la loro priorità condivisa è – e sarà sempre – crescere la figlia con amore, stabilità e rispetto reciproco ». È finita tra Orlando Bloom e Katy Perry. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La relazione era in crisi da mesi: album flop, vite lontane, post criptici. A tenerli uniti come famiglia ci sarà Daisy, la loro bambina di 5 anni

