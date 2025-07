Sole calore e temperatura corporea

Quando le temperature esterne superano i 38-40°C, il nostro corpo fatica a dissipare il calore, aumentando il rischio di surriscaldamento e problemi di salute. In condizioni estreme, la temperatura interna può salire oltre i 40°C, provocando affaticamento, disorientamento e, nei casi più gravi, colpi di calore. È fondamentale conoscere i segnali di allarme e adottare misure per proteggersi durante le ondate di caldo intenso, perché la salute non va mai sottovalutata.

Quando fa troppo caldo Durante le giornate con temperature ambientali superiori ai 38°C, il corpo umano può andare incontro a profondi disagi fisici e psichici. Il nostro organismo mantiene una temperatura interna costante di circa 36°C. Tuttavia, quando l’aria esterna raggiunge o supera i 38-40°C, diventa difficile disperdere il calore verso l’ambiente. Questo porta a un aumento della temperatura interna che, nei casi estremi, può arrivare fino a 42°C, provocando il cosiddetto colpo di calore, potenzialmente letale. Sudore: il nostro sistema di raffreddamento Il corpo reagisce all’aumento della temperatura interna producendo sudore, un meccanismo di difesa naturale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Sole, calore e temperatura corporea

In questa notizia si parla di: temperatura - sole - calore - corporea

