Ucraina fumata nera Usa-Mosca Trump | non sono contento continuiamo a dare armi a Kiev

L’ultimo dialogo tra Trump e Putin si chiude con un nulla di fatto, un vero e proprio gelo diplomatico che accende i fari sul complicato scenario internazionale. Mentre Washington continua a fornire armi a Kiev, le parole di Trump riflettono una frustrazione crescente: “Nessun progresso”. Chi ha effettivamente dato il via a questa tensione crescente? La risposta, tra interpretazioni ufficiali e sottotesti, lascia spazio a molte domande senza risposte certe.

“Non sono contento, nessun progresso”. Parola di Donald Trump dopo la telefonata con Vladimir Putin definita “schietta” dai diplomatici, che tradotto significa un fallimento. Nessun passo avanti, gelo totale sull’Ucraina. Chi ha chiuso per primo attaccando la cornetta tra i due big del mondo? Per evitare imbarazzi il Cremlino ha risposto: «Gli interpreti”. Il colloquio tra lo zar e il tycoon, la sesta telefonata tra i due leader dal ritorno del repubblicano alla Casa Bianca, è durata “quasi un’ora”. Trump: “Ho detto a Putin che non sono contento”. Stando al resoconto del consigliere diplomatico di Putin, Jurij Ushakov, Trump è tornato a chiedere al leader del Cremlino di porre fine al conflitto ucraino, ma Putin ha fatto muro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ucraina, fumata nera Usa-Mosca. Trump: non sono contento, continuiamo a dare armi a Kiev

