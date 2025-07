Domani saldi al via 6 su 10 comprano spesa media 218 euro

Al via domani in quasi tutta Italia (con l'eccezione di Trento e di Bolzano) i saldi estivi. Già 6 italiani su 10 hanno pianificato un acquisto, per un giro d'affari stimabile intorno ai 3,5 miliardi di euro, ma se si considera il dilagare di offerte anticipate e pre-saldi fuori dalle regole, è stimabile che già 6,5 milioni di consumatori abbiano acquistato con lo sconto prima della partenza ufficiale dei saldi. È quanto emerge da un sondaggio Confesercenti-Ipsos. Secondo l'indagine, il 62% degli italiani ha deciso di approfittare degli sconti. La percentuale cresce tra le donne e tra chi vive al Sud, entrambi 67%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Domani saldi al via, 6 su 10 comprano, spesa media 218 euro

