Il clima di tensione e scontento palpabile nel cuore di Nir Oz ha segnato un momento storico, rivelando le profonde ferite e le divisioni che attraversano Israele dopo l’attacco di Hamas. Netanyahu, simbolo di una leadership contestata e oggetto di dure critiche, si confronta ora con la dura realtà di un popolo ferito e deciso a far sentire la propria voce. La sua visita si trasforma così in un potente segnale di una nazione in cerca di risposte e giustizia.

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, è stato duramente contestato durante la sua prima visita al kibbutz Nir Oz, uno dei luoghi simbolo dell’attacco di Hamas del 7 ottobre. Al suo arrivo, il premier è stato accolto da un gruppo di residenti con grida e cartelli: “Assassino”, hanno urlato alcuni familiari delle vittime e degli ostaggi ancora trattenuti a Gaza. Una parola secca, carica di dolore e rabbia, che fotografa il clima di tensione crescente anche all’interno della società israeliana. Leggi anche: Trump: “Difficile fermare Netanyahu, Israele sta vincendo. L’Europa non aiuta” Il ritorno a Nir Oz, nove mesi dopo la strage. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Netanyahu contestato al kibbutz Nir Oz durante la prima visita dal 7 ottobre: “Assassino”

