Dove vedere la F1 in tv GP Gran Bretagna 2025 | orario qualifiche programma 5 luglio streaming

Se sei appassionato di Formula 1 e vuoi vivere l’emozione del GP di Gran Bretagna 2025, scopri dove guardare le qualifiche e le prove libere in TV e streaming. Sabato 5 luglio, sul circuito di Silverstone, si svolgeranno momenti cruciali che decideranno la griglia di partenza, tra sfide spettacolari e incognite meteo. Preparati a seguire ogni emozione di questa giornata decisiva, perché la battaglia per la pole promette spettacolo e sorprese fino all’ultimo giro.

Sabato 5 luglio il circuito di Silverstone ospiterà la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, valevole come dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si annuncia una spettacolare battaglia per la pole position sull’iconica pista inglese, con l’incognita legata al meteo incerto e a temperature fresche che dovrebbero avvicinare le prestazioni dei top team almeno sul giro secco. McLaren è sempre la macchina di riferimento e metterà sia Oscar Piastri che Lando Norris nelle condizioni di giocarsi la prima fila in griglia, ma attenzione ad altri possibili candidati alla pole come la Red Bull del quattro volte iridato Max Verstappen, le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere la F1 in tv, GP Gran Bretagna 2025: orario qualifiche, programma 5 luglio, streaming

Buonanotte a tutti, ricordando gli orari del GP di Gran Bretagna (F1): Venerdì 4 Luglio: 13:30 - 14:30 Prove Libere 1 17:00 - 18:00 Prove Libere 2 Sabato 5 Luglio: 12:30 - 13:30 Prove Libere 3 16:00 - 17:00 Qualifiche (TV8 H. 18:30) Domenica 6 Luglio: 16:00 G Vai su X

