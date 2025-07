Un corpo recuperato in mare a Cagliari

Una scena drammatica ha sconvolto questa mattina la vivace spiaggia del Poetto a Cagliari, quando un corpo è stato recuperato dalle acque agitate del mare. Avvistato all’altezza della sesta fermata del bus, il ritrovamento ha immediatamente suscitato forte attenzione e preoccupazione tra cittadini e turisti. Le autorità sono già all’opera per chiarire le circostanze di questa tragedia e garantire giustizia. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperà questa delicata vicenda.

Un corpo è stato recuperato questa mattina davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari. Il cadavere è stato avvistato in mare all'altezza della sesta fermata del bus per la spiaggia - in questi giorni molto affollata - e subito è scattato l'allarme. Un equipaggio della Guardia Costiera ha estratto dall'acqua il corpo e lo ha trasportato al porto del capoluogo sardo dove, in banchina, sono presenti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Taranto, dispersi in mare: recuperato un altro corpo Al largo di Policoro - Tragedia nel mare di Policoro, dove un'altra vita si è persa in modo drammatico. Dopo il ritrovamento del corpo di Claudio Donnaloia, sono stati recuperati altri resti umani a undici miglia dalla costa lucana.

Tragedia nella spiaggia di Sant'Elia a Cagliari. Recuperato in mare il corpo di un 16enne residente a Sestu. Mistero sulle cause della morte. Il giovane potrebbe aver partecipato a una festa che si è svolta nella zona.

Cagliari, tragedia al Poetto: recuperato in mare il corpo di una donna, un altro morto a Cala Regina - Il corpo di una donna di circa 70 anni è stato recuperato dalla guardia costiera questa mattina in mare al Poetto, all'altezza della sesta fermata.