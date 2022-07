Juve - Barcellona 2 - 2: doppietta di Kean e tanto Di Maria (Di mercoledì 27 luglio 2022) DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Sarà pure calcio d'estate, ma il 2 - 2 del torrido Cotton Bowl strappato al nuovo Barcellona di Lewandowski , che arrivava piuttosto su di giri dopo il meritato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 luglio 2022) DALLAS (STATI UNITI D'AMERICA) - Sarà pure calcio d'estate, ma il 2 - 2 del torrido Cotton Bowl strappato al nuovodi Lewandowski , che arrivava piuttosto su di giri dopo il meritato ...

romeoagresti : #BarçaJuve in pillole ?? ?? #Kean non perdona ???? #Bremer tiene a bada Lewa ?? #Rovella con i tempi giusti ????? Di Ma… - _Morik92_ : Recap situazione #Arthur - Piace all'#Arsenal, come lo scorso gennaio, ma non c'è ancora stato un contatto con la… - Gazzetta_it : Allegri soddisfatto: 'Bene contro una squadra importante. Di Maria straordinario' #JuveBarcellona - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #BarcaJuve 2-2: #Kean risponde alla doppietta di #Dembele [?? @romeoagresti] - fisco24_info : Barcellona-Juventus 2-2, doppietta di Kean: (Adnkronos) - I bianconeri pareggiano in amichevole a Dallas… -