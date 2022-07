Calciomercato Juve: non si sblocca la trattativa per Morata (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Allegri lo rivuole, ma l’Atletico non cede Stallo totale nella trattativa per riportare Morata alla Juve è bloccata. Come spiegato da Sky Sport, infatti, l’Atletico Madrid fa muro alla cessione perché non vuole cedere a 15-20 milioni. L’attaccante spagnolo resta sempre il preferito da Allegri che da tempo ha chiesto alla dirigenza della Juve di fare uno sforzo per farlo tornare in bianconero per la terza volta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Allegri lo rivuole, ma l’Atletico non cede Stallo totale nellaper riportareallaè bloccata. Come spiegato da Sky Sport, infatti, l’Atletico Madrid fa muro alla cessione perché non vuole cedere a 15-20 milioni. L’attaccante spagnolo resta sempre il preferito da Allegri che da tempo ha chiesto alla dirigenza delladi fare uno sforzo per farlo tornare in bianconero per la terza volta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

