Calcio: Juventus. Vlahovic 'Voglio scudetto e 30 gol' (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'attaccante bianconero confessa sogni e obiettivi in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport": "Non sono soddisfatto dei primi mesi perché abbiamo perso una finale (Coppa Italia, ndr) - ammette il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'attaccante bianconero confessa sogni e obiettivi in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport": "Non sono soddisfatto dei primi mesi perché abbiamo perso una finale (Coppa Italia, ndr) - ammette il ...

romeoagresti : Importante novità per il mondo digitale della #Juventus: EA SPORTS torna a essere partner dei bianconeri. Una partn… - Gazzetta_it : Pogba in ripresa, piscina e lavoro in albergo. Poi è show con i tifosi: “Sto bene” #Juventus - Gazzetta_it : La Juve a Los Angeles: si ferma Pogba, per il momento non c’è allarme - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri dopo il pareggio con il Barcellona: 'Bene Kean, Zakaria è in crescendo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Allegri dopo il pareggio con il Barcellona: 'Bene Kean, Zakaria è in crescendo' -