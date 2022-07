Brogi e Gasperi | ' Un fondo comunale per il Tpl' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Secondo"evidenziando che tale servizio ha di per se una rilevante importanza sociale che va a rispondere ad un target di persone fragili e comunque nell'impossibilità di muoversi ...tra l'altro aveva proposto di andare ad organizzare un servizio che prevedeva la riduzione ... Una cosa che non regge, secondodel Pci. L'extraurbano ha altre esigenze e serve un target ... Brogi e Gasperi: "Un fondo comunale per il Tpl" "Al fine di evitare fraintendimenti che sono sempre spiacevoli, riteniamo opportuno presentare una serie di proposte che vogliamo siano formalizzate e chiare all’interno di questo consiglio comunale".La minoranza chiede spiegazioni: "Progetti snobbati come il campo da calcio a 5 e la pista polivalente di Tatti" ...