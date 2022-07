Vaiolo delle scimmie | casi in rapido aumento Bassetti | Vaccinare i gruppi a rischio

WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - Marc30680 : @osamundR Che poi è ora di finirla con sto vaiolo delle scimmie e dire si trasmette fra uomini che... Ma tanto, qua… - AGOSTINOCORDIO1 : L’ OMS dichiara il vaiolo delle scimmie “emergenza sanitaria mondiale” -

Con "1.700 casi in un solo giorno" nel mondo, l'epidemia discimmie ha toccato nelle scorse ore il record di diagnosi . "I dati epidemiologici dicono che i casi riguardano prioritariamente una popolazione abbastanza ristretta: maschi, tra i 20 e i ...scimmie: cinque casi accertati in Campania e uno fortemente sospetto. Questo il bollettino dopo il nuovo caso confermato ieri, il primo nel Casertano. Si tratta di un italiano che lavora ...Con '1.700 casi in un solo giorno' nel mondo, l'epidemia di vaiolo delle scimmie ha toccato nelle scorse ore il record di diagnosi . 'I ...Paura nel Casertano per i primi due casi di vaiolo delle scimmie registrati a Gricignano d'Aversa e a Marcianise. Dal pomeriggio di eri è salita la tensione nel centro alle porte di Aversa dove si è ...