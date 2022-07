Un boss in salotto, l'odio di Paola Cortellesi per il suo personaggio (Di martedì 26 luglio 2022) Un boss in salotto è una commedia che parla di famiglia, di luoghi comuni e delle differenze tra nord e sud; ma è anche il film in cui Paola Cortellesi ha dovuto imparare ad apprezzare un personaggio che in realtà non le piaceva Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Uninè una commedia che parla di famiglia, di luoghi comuni e delle differenze tra nord e sud; ma è anche il film in cuiha dovuto imparare ad apprezzare unche in realtà non le piaceva

LorenzoMainieri : Un Boss in salotto: alle 21:20 su Canale Cinque - TeleConsiglio : Che succede se hai un Boss in salotto? Succedono cose da non credere, ma è meglio guardarle solo in tv. Per esempio… - Eli5Cullen : RT @Francesca198284: Non so perché ma quella scritta Un boss in salotto in alto a sinistra mi sembrava uno spoiler del proseguo puntata. #t… - TwBeautiful : RT @Francesca198284: Non so perché ma quella scritta Un boss in salotto in alto a sinistra mi sembrava uno spoiler del proseguo puntata. #t… - Francesca198284 : Non so perché ma quella scritta Un boss in salotto in alto a sinistra mi sembrava uno spoiler del proseguo puntata.… -