“Trattativa iniziata”: calciomercato Juventus, Agnelli fa affari col PSG (Di martedì 26 luglio 2022) Agnelli si siede al tavolo con Al-Khelaïfi, presidente del PSG e dell’ECA, per trattare il regista da aggiungere alla rosa della Juventus L’infortunio di Paul Pogba condizionerà minimamente gli affari di mercato. La Juventus, che dovrebbe sopperire con Rabiot all’assenza prolungata dell’altro transalpino, sul calciomercato è alla ricerca di un regista. Il progetto tecnico di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022)si siede al tavolo con Al-Khelaïfi, presidente del PSG e dell’ECA, per trattare il regista da aggiungere alla rosa dellaL’infortunio di Paul Pogba condizionerà minimamente glidi mercato. La, che dovrebbe sopperire con Rabiot all’assenza prolungata dell’altro transalpino, sulè alla ricerca di un regista. Il progetto tecnico di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

infoitsport : La Juve vuole Paredes. Il Messaggero: 'Trattativa iniziata con il Psg e l'entourage' - ilpodsport : #Calciomercato 'Juve, sprint per Paredes: trattativa iniziata, si può chiudere in pochi giorni' #ilpodsport - Pezz94Simone : @gabriel1919__ Ma non è fatta però.. E per bailly solo un sondaggio, calma per dire che arrivano entrambi.. Non è… - oscarvalle1984 : RT @AJGNewsOfficial: Stando a quanto riportato da @TyCSports, sarebbe ufficialmente iniziata la trattativa per portare #Paredes alla #Juve.… - infoitsport : Dall'Argentina - Iniziata ufficialmente la trattativa tra la Juventus e Paredes -