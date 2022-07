Spighe verdi 2022 | riconoscimento per 63 comuni | 7 sono campani

(Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti63 le località rurali in 13 regioni che potranno fregiarsi delrispetto alle 59 dello scorso anno: quattro new entry, al netto dei 7 nuovi ingressi e, di contro, dei 3non confermati, con il Piemonte che resta sul podio con il maggior numero a livello regionale. È il risultato della sesta edizione del programma nazionale della Fee – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo ilBandiera Blu per le località costiere. Il premio è pensato per guidare irurali a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che faccia bene all’ambiente e alla qualità della vita. Una partita giocata dalla volontà ...

Per il secondo anno il Comune di Senigallia è stato insignito del riconoscimento "Spighe Verdi 2022". Spighe Verdi è un riconoscimento nazionale conferito dalla FEE Italia (Foundation for Environmenta ...