Napoli, Sky: “Ecco Kim Min Jae, visite mediche in corso” (Di martedì 26 luglio 2022) Napoli KIM- Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel di Sangro, dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri da Spalletti. Lavoro su piazzati e su schemi per il mister di Certaldo. Il Napoli ha finalmente chiuso la trattativa per Kim Min Jae, il giocatore Coreano si unirà nelle prossime ore al roster di Luciano Spalletti. La trattativa è finalmente arriva alla definitiva fumata bianca, i Partenopei sborseranno 20 milioni. Percepirà 2,5 milioni netti a stagione per 4 anni, usufruendo del decreto crescita. Clausola rescissoria che si attiverà nel 2025 da 50 milioni di euro. Continua il mercato Partenopeo, De Laurentiis è attivo su più fronti, rimane sempre attivo il sogno Raspadori. C’è distanza con il Sassuolo che chiede tanto e, momentaneamente, dopo aver ceduto Scamacca non vorrebbe cedere anche il fantasista. Per la porta rimane ... Leggi su seriea24 (Di martedì 26 luglio 2022)KIM- Ilè tornato ad allenarsi a Castel di Sangro, dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri da Spalletti. Lavoro su piazzati e su schemi per il mister di Certaldo. Ilha finalmente chiuso la trattativa per Kim Min Jae, il giocatore Coreano si unirà nelle prossime ore al roster di Luciano Spalletti. La trattativa è finalmente arriva alla definitiva fumata bianca, i Partenopei sborseranno 20 milioni. Percepirà 2,5 milioni netti a stagione per 4 anni, usufruendo del decreto crescita. Clausola rescissoria che si attiverà nel 2025 da 50 milioni di euro. Continua il mercato Partenopeo, De Laurentiis è attivo su più fronti, rimane sempre attivo il sogno Raspadori. C’è distanza con il Sassuolo che chiede tanto e, momentaneamente, dopo aver ceduto Scamacca non vorrebbe cedere anche il fantasista. Per la porta rimane ...

sscnapoli : ?? #NapoliAdana domani alle ore 20:30. Seguila in diretta pay per view sulla pagina Facebook del club e su @SkySport… - SkyTG24 : Caserta, reddito di cittadinanza: 84 nei guai per false dichiarazioni - SkyTG24 : Atena Lucana, coppia con un neonato fermata con 1,2 milioni di euro - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Juan Jesus: 'Kim dovrà imparare in breve tempo, Adana Demispor? Quando indossi la maglia del Napoli non esistono… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Juan Jesus: 'Kim dovrà imparare in breve tempo, Adana Demispor? Quando indossi la maglia del Napoli non esistono… -