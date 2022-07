Napoli, lido abusivo sul lungomare: sequestrate sedie e ombrelloni (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chiedono la messa in sicurezza della spiaggia all’altezza della colonna spezzata di piazza Vittoria, a Napoli, l’esponente di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e quello della I Municipalità del Sole che Ride Lorenzo Pascucci, dopo che “stamattina – riferiscono – la Guardia Costiera e la Polizia di Stato hanno sequestrato 118 sedie e 21 ombrelloni posizionati abusivamente su 140mq di spiaggia”. Un soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria. L’attività illecita avveniva su una spiaggia interdetta a causa del pericolo crollo della scalinata borbonica fortemente danneggiata dopo una mareggiata. “L’Autorità Portuale – spiegano i Verdi – ci hanno riferito che a breve dopo tanti rinvii inizieranno i lavori di messa in sicurezza di quest’area e che è stata fatta la consegna ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Chiedono la messa in sicurezza della spiaggia all’altezza della colonna spezzata di piazza Vittoria, a, l’esponente di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e quello della I Municipalità del Sole che Ride Lorenzo Pascucci, dopo che “stamattina – riferiscono – la Guardia Costiera e la Polizia di Stato hanno sequestrato 118e 21posizionati abusivamente su 140mq di spiaggia”. Un soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria. L’attività illecita avveniva su una spiaggia interdetta a causa del pericolo crollo della scalinata borbonica fortemente danneggiata dopo una mareggiata. “L’Autorità Portuale – spiegano i Verdi – ci hanno riferito che a breve dopo tanti rinvii inizieranno i lavori di messa in sicurezza di quest’area e che è stata fatta la consegna ...

