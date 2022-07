(Di martedì 26 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io assumo completamente il ruolo dinostrae assumo fino in fondo tutta questa responsabilità. Lo farò con la massima determinazione, sapendo che abbiamo dall'altra parte una coalizione divisa, debole, che ha deciso di mettersi insieme per il potere”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nel corsosua relazione alla direzione del partito. “In questavedrete Salvini pieno di Madonne. Berlusconi con foto del 2004. E dalla Meloni ascolterete parolepeggiore destra sovranista”, ha aggiunto.(ITALPRESS).

Questo uno dei passaggi del discorso di Enricoalla direzione del Pd, secondo cui la mancata fiducia di Forza Italia al governo Draghi è 'un punto di non ritorno anche per nostre future ...il frontrunner: 'Con il M5s abbiamo lavorato bene al governo. Con Forza Italia abbiamo lavorato bene a livello europeo. Ma la scelta del M5s è un punto di non ritorno': 'Quelle tre ... Letta "Sarò il front runner della campagna elettorale" Agenzia di stampa Italpress