(Di martedì 26 luglio 2022) Chiuse le indagini partite dopo l'avvenuto nel 2018 sul tetto del serbatoio TK 61 dellaApi diMarittima (Ancona), uno dei più grandi d'Europa per una capacità di ...

Chiuse le indagini partite dopo l'avvenuto nel 2018 sul tetto del serbatoio TK 61 dellaApi di Falconara Marittima (Ancona), uno dei più grandi d'Europa per una capacità di portata pari a 160mila metri cubi di ...... risparmio sui lavori e gestione illecita dei rifiuti L'avvenne l'11 aprile 2018: il tetto galleggiante del serbatoio "TK 61" dellaApi di Falconara Marittima (Ancona) , uno dei ... Incidente raffineria Falconara, 18 indagati Chiuse le indagini partite dopo l'incidente avvenuto nel 2018 sul tetto del serbatoio TK 61 della Raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona), uno dei più grandi d'Europa per una capacità di portat ...Conclusa l'inchiesta "Oro nero" sull'incidente accaduto l'11 aprile di quattro anni fa a un serbatoio della raffineria Api di Falconara Marittima. Diciotto persone sono indagate per disastro ambiental ...