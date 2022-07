Gli attacchi delle scimmie preoccupano il Giappone: 42 persone ferite in un mese (Di martedì 26 luglio 2022) A Yamaguchi, nel Giappone occidentale, si stanno verificando attacchi agli esseri umani da parte delle scimmie. Si parla di ben 42 persone ferite, e la situazione inizia a fare paura. I macachi Giapponesi sono comuni in gran parte del paese e non di rado fanno razzia dei raccolti ed entrano persino nelle abitazioni. Questa ondata di attacchi però è insolita, e sta lasciando adulti e bambini con graffi e morsi. “Tutta la città di Yamaguchi è circondata da montagne e non è raro vedere scimmie”, ha detto all’agenzia di stampa AFP un funzionario cittadino del dipartimento agricolo, come riporta Daily Mail, “ma è raro vedere così tanti attacchi in un breve periodo di tempo“. Le ferite finora sono state in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) A Yamaguchi, neloccidentale, si stanno verificandoagli esseri umani da parte. Si parla di ben 42, e la situazione inizia a fare paura. I macachisi sono comuni in gran parte del paese e non di rado fanno razzia dei raccolti ed entrano persino nelle abitazioni. Questa ondata diperò è insolita, e sta lasciando adulti e bambini con graffi e morsi. “Tutta la città di Yamaguchi è circondata da montagne e non è raro vedere”, ha detto all’agenzia di stampa AFP un funzionario cittadino del dipartimento agricolo, come riporta Daily Mail, “ma è raro vedere così tantiin un breve periodo di tempo“. Lefinora sono state in ...

