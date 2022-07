Fratoianni: “Noi mai con Brunetta e Gelmini, nulla a che vedere con Calenda. Conte e Letta? Si riparlino” (Di martedì 26 luglio 2022) “La partita contro la destra di Salvini, Meloni e Berlusconi non è persa. Possiamo sconfiggere una destra che consideriamo pericolosa, perché la destra di Meloni è la destra delle lobby dei potenti. Si costruisca la più larga convergenza per impedire che questa destra avanzi”. A rivendicarlo è il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, durante la presentazione del simbolo comune con Europa verde (un percorso già ribattezzato “Nuove Energie”) per le elezioni politiche del 25 settembre. Eppure, la strada tracciata dal segretario Pd Enrico Letta, dopo la rottura con il M5s e la deflagrazione del “campo largo” in seguito alla caduta del governo Draghi, è ormai irrimediabile, così come confermato nel corso della Direzionale nazionale dello stesso Pd. Ma da Si ed Europa Verde, ormai orientati – pur senza scelte ufficiali – verso la coalizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) “La partita contro la destra di Salvini, Meloni e Berlusconi non è persa. Possiamo sconfiggere una destra che consideriamo pericolosa, perché la destra di Meloni è la destra delle lobby dei potenti. Si costruisca la più larga convergenza per impedire che questa destra avanzi”. A rivendicarlo è il segretario di Sinistra italiana, Nicola, durante la presentazione del simbolo comune con Europa verde (un percorso già ribattezzato “Nuove Energie”) per le elezioni politiche del 25 settembre. Eppure, la strada tracciata dal segretario Pd Enrico, dopo la rottura con il M5s e la deflagrazione del “campo largo” in seguito alla caduta del governo Draghi, è ormai irrimediabile, così come confermato nel corso della Direzionale nazionale dello stesso Pd. Ma da Si ed Europa Verde, ormai orientati – pur senza scelte ufficiali – verso la coalizione ...

