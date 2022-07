Elezioni | contro la destra l’unica speranza è un impegno civico che parta dal basso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) di Daniele Giuseppe Cannata Il presidente della Repubblica non ha nemmeno fatto in tempo a sciogliere le camere che laè già al governo. Sì, e non centro-, perché di centro non c’è proprio nulla nella coalizione che si sta già sfregando le mani. Ma davvero non c’èdi battere questa? Il Pd sembra aver imboccato la strada giusta. Sta proponendo al proprio elettorato l’agenda Draghi, quella per la quale nei giorni antecedenti alle dimissioni del migliore ci sono state manifestazioni, mobilitazioni di massa, appelli firmati da associazioni, sindaci etc etc… Sì in effetti questa è davvero la strada giusta per consegnare il paese alla Meloni e compagnia cantante. Complimenti, anzi… Chapeau monsieur Lettà! Il M5s avrà l’arduo compito di riorganizzarsi e arginare i danni in ...