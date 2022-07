Covid: in Austria niente quarantena dal primo Agosto (Di martedì 26 luglio 2022) Il governo Austriaco ha deciso di abolire la quarantena per i positivi al Covid. Covid: cosa potranno fare i positivi in Austria? Dal primo Agosto chi contrae il virus potrà uscire di casa indossando una mascherina Ffp2. Sono previste differenze a livello locale? Non sono previste differenze particolari e settoriali a livello locale. Lo stop alla quarantena, infatti, riguarderà anche la capitale Vienna, che fino a oggi è sempre stata la più rigorosa e la più rispettosa delle norme anti-Covid. La mascherina andrà indossata anche all’aperto Nell’ordinanza si specifica che la Ffp2 va indossata dai positivi anche all’aperto, quando non può essere garantito un distanziamento minimo di due metri, e che deve essere ... Leggi su zon (Di martedì 26 luglio 2022) Il governoco ha deciso di abolire laper i positivi al: cosa potranno fare i positivi in? Dalchi contrae il virus potrà uscire di casa indossando una mascherina Ffp2. Sono previste differenze a livello locale? Non sono previste differenze particolari e settoriali a livello locale. Lo stop alla, infatti, riguarderà anche la capitale Vienna, che fino a oggi è sempre stata la più rigorosa e la più rispettosa delle norme anti-. La mascherina andrà indossata anche all’aperto Nell’ordinanza si specifica che la Ffp2 va indossata dai positivi anche all’aperto, quando non può essere garantito un distanziamento minimo di due metri, e che deve essere ...

