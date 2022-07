Calciomercato Lazio, dalla Spagna: Racic più vicino ai biancocelesti (Di martedì 26 luglio 2022) Calciomercato Lazio, secondo voci che rimbalzano dalla Spagna, i biancocelesti sarebbero ora più vicini all’acquisto di Racic Lazio a un passo da Uros Racic? Lo assicura El Chiringuito Tv – nota e seguitissima trasmissione spagnola – secondo la quale il club biancoceleste potrebbe chiudere l’affare con il Valencia nelle prossime ore. Il centrocampista serbo resta un nome in uscita dai Murcielagos e potrebbe presto raggiungere la Capitale. Si attendono novità nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022), secondo voci che rimbalzano, isarebbero ora più vicini all’acquisto dia un passo da Uros? Lo assicura El Chiringuito Tv – nota e seguitissima trasmissione spagnola – secondo la quale il club biancoceleste potrebbe chiudere l’affare con il Valencia nelle prossime ore. Il centrocampista serbo resta un nome in uscita dai Murcielagos e potrebbe presto raggiungere la Capitale. Si attendono novità nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

