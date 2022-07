Trieste | sedicenne abbandonato in autostrada | lo manterrà il Comune

(Di lunedì 25 luglio 2022) È stato lasciato dai genitori in un’area di servizio di Calstorta, lungo la A4, in direzione di. Ora lui vorrebbe lavorare per mandare soldi alla famiglia

Un tragitto quello della A4, direzione Venezia -, che collega l'Est con l'Ovest d'Europa. ...del Comune di Cessalto si è dovuta riunire per deliberare 18 mila euro a favore del. Una ...commenta Ci sono solitudine, disperazione e burocrazia dietro la storia unstraniero abbandonato dai genitori alla stazione di servizio di Calstorta, sull'A4 in direzione. Come prevede la legge, il minore ora è in carico dall'amministrazione comunale di ...Il ragazzino, sedicenne di origine straniera, è stato lasciato dai genitori in un autogrill. Minorenne abbandonato dalla famiglia in autogrill. La vicenda, ricostruita dal Corriere, è di quelle capaci ...Ci sono solitudine, disperazione e burocrazia dietro la storia un sedicenne straniero abbandonato dai genitori alla stazione di servizio di Calstorta, sull'A4 in direzione Trieste. Come prevede la leg ...