Stop al grande caldo: al Nord in arrivo aria fresca e temporali. Da mercoledì temperature al Sud (Di lunedì 25 luglio 2022) Cambiamento in vista per il Nord: dopo una giornata molto calda, tra stasera e domani una perturbazione porterà temporali e aria un po' più fresca, mettendo fine all'ondata di calore.Nei prossimi giorni caldo in temporanea attenuazione anche al centro-sud.La settimana inizia con l'ennesima giornata estremamente calda: anche oggi sia in Val Padana che nelle zone interne del Centro-Sud si misureranno ancora temperature massime superiori ai 35 gradi. Nella seconda parte della giornata una perturbazione atlantica raggiungerà le Alpi per poi dar luogo entro domani mattina a una veloce fase temporalesca che interesserà anche parte della pianura padana. Al seguito di questo passaggio perturbato affluirà aria un po' meno calda che determinerà un'attenuazione dell'ondata di ...

