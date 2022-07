Napoli calcio: pronostici per il campionato (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiA meno di un mese dal fischio d’inizio della prima partita del campionato di Serie A 2022/23, proviamo a fare il punto della situazione in casa degli azzurri, con un occhio di riguardo alla vivace sessione di mercato e alle amichevoli estive in programma. Per la prima volta nella storia della competizione, i campionati mondiali di calcio maschile si disputeranno alle porte dell’inverno anziché in estate. L’impegno obbliga la Serie A ad anticipare l’avvio di stagione, con la prima giornata che avrà inizio sabato 13 agosto 2022. Per il debutto del Napoli bisognerà aspettare il posticipo del lunedì. Il giorno di Ferragosto alle 18:30, la squadra di Spalletti scenderà in campo contro l’Hellas Verona al Bentegodi. La prima al Maradona sarà invece contro il Monza, domenica 21 agosto alle 18:30. I ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiA meno di un mese dal fischio d’inizio della prima partita deldi Serie A 2022/23, proviamo a fare il punto della situazione in casa degli azzurri, con un occhio di riguardo alla vivace sessione di mercato e alle amichevoli estive in programma. Per la prima volta nella storia della competizione, i campionati mondiali dimaschile si disputeranno alle porte dell’inverno anziché in estate. L’impegno obbliga la Serie A ad anticipare l’avvio di stagione, con la prima giornata che avrà inizio sabato 13 agosto 2022. Per il debutto delbisognerà aspettare il posticipo del lunedì. Il giorno di Ferragosto alle 18:30, la squadra di Spalletti scenderà in campo contro l’Hellas Verona al Bentegodi. La prima al Maradona sarà invece contro il Monza, domenica 21 agosto alle 18:30. I ...

