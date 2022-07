Leclerc | inconsolabile dopo l’incidente | il gesto è inaspettato

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il Gran Premio di Francia ha dato una grande delusione a Charles. Il pilota della Ferrari è apparsoma è arrivato un. Le immagini hanno fatto il giro del web. La battaglia tra Max Verstappen e Charlessi fa sempre più intensa. Scorsa settimana, il ritorno alla vittoria del ferrarista aveva dato nuova speranza. Questa, però, si è interrotta durante il Gran Premio della Francia. Ad un certo punto, infatti, il pilota monegasco ha perso il controllo della propria monoposto andando a muro. Ansa FotoLa stagione di Charles, fino a questo momento, ha vissuto pesanti alti e bassi. Grandi trionfi, come quello in Austria, ma anche tantissime amarezze come quella di ieri oppure come quella arrivata ad Imola o Montecarlo. ...

